Евгений Сатановский: Сбежавшие за границу навальнисты пробили очередное дно, наехав на семью человека-легенды нашей страны Валентины Терешковой

Евгений Сатановский: Сбежавшие за границу навальнисты пробили очередное дно, наехав на семью человека-легенды нашей страны Валентины Терешковой

АРМАГЕДДОНЫЧ Сбежавшие за границу навальнисты пробили очередное дно, наехав на семью человека-легенды нашей страны Валентины Терешковой.

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