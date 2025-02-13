Пусть меня не учат: как в российские школы попадают лжепедагоги

Мониторинг предложений по обучению учителей в интернете, проведенный минобрнауки Республики Татарстан, показал, что получить диплом о переподготовке на педагога по тому или иному предмету можно после формального обучения или вообще без него.
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