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Всё о женщинах

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Как сохранить человеческий облик и не скатиться в депрессию

Как сохранить человеческий облик и не скатиться в депрессиюЗдравствуйте Морена. Посоветуйте как быть.

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Комментарии
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А
Александр24
Не дай Бог дожить до такого состояния. Сто раз подумаешь о таком благе, как эвтаназия. Пошёл 75-й год, здоровье не очень, но пока терпимо. Но постоянно прошу Господа о своевременной смерти, дабы не быть обузой для родных. Ну а в описанном случае остаётся только молиться.
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