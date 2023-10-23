Как сохранить человеческий облик и не скатиться в депрессию

А

Александр24

Не дай Бог дожить до такого состояния. Сто раз подумаешь о таком благе, как эвтаназия. Пошёл 75-й год, здоровье не очень, но пока терпимо. Но постоянно прошу Господа о своевременной смерти, дабы не быть обузой для родных. Ну а в описанном случае остаётся только молиться.