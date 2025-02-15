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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза Являясь техн...

Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза Являясь техн...

Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релизаЯвляясь технологической витриной для Xbox One в 2013 году, Ryse: Son of Rome – одна из тех игр, которую отвергла пресса, но полюбили геймеры, о чем свидетельствует расхождение среднего балла на Metacritic и в рейтинге… источник#Ryse_Son_of_Rome #Xbox_Cloud_Gaming.

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