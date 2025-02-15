Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза Являясь техн...

Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релизаЯвляясь технологической витриной для Xbox One в 2013 году, Ryse: Son of Rome – одна из тех игр, которую отвергла пресса, но полюбили геймеры, о чем свидетельствует расхождение среднего балла на Metacritic и в рейтинге… источник#Ryse_Son_of_Rome #Xbox_Cloud_Gaming.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)