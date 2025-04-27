На фоне напряжённой обстановки в Черноморском регионе депутат Госдумы Андрей Гурулёв озвучил жёсткий сценарий возможного ответа России на…Сообщение «Одесса станет точкой невозврата?»: В Госдуме предупредили о рисках ввода войск НАТО появились сначала на Ежедневные новости.