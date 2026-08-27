Президент Латвии оценил как низкую угрозу военного конфликта с Россией

Угроза прямого нападения России на страны Балтии как была, так и остается низкой. Об этом написал в соцсети президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на публикации американских СМИ, утверждающих, что глава ЦРУ США Джон Рэтклифф летал в Москву, чтобы предостеречь РФ от такого нападения.
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