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Президент Латвии оценил как низкую угрозу военного конфликта с Россией

Президент Латвии оценил как низкую угрозу военного конфликта с Россией

Угроза прямого нападения России на страны Балтии как была, так и остается низкой. Об этом написал в соцсети президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на публикации американских СМИ, утверждающих, что глава ЦРУ США Джон Рэтклифф летал в Москву, чтобы предостеречь РФ от такого нападения.

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