83% компаний могут пропустить кибератаку из-за недостатков мониторинга инфраструктуры

По данным опроса Positive Technologies, который компания провела среди представителей бизнеса в ключевых отраслях экономики и госсектора, 83% организаций в ходе мониторинга событий информационной безопасности сталкиваются с проблемами или не делают его вовсе из-за отсутствия ресурсов.