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Журнал о бизнесе и инвестициях

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83% компаний могут пропустить кибератаку из-за недостатков мониторинга инфраструктуры

83% компаний могут пропустить кибератаку из-за недостатков мониторинга инфраструктуры

По данным опроса Positive Technologies, который компания провела среди представителей бизнеса в ключевых отраслях экономики и госсектора, 83% организаций в ходе мониторинга событий информационной безопасности сталкиваются с проблемами или не делают его вовсе из-за отсутствия ресурсов.

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