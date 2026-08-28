Ушаков объявил об упрощении структуры ШОС для стран-партнеров

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о введении категории «Партнер ШОС», что упрощает сотрудничество стран.
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