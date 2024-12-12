Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Конституции

Губернатор региона призвал всех быть неравнодушными Конституция закрепляет ценности, которые являются основой общества: достоинство человека, права и свободы, равенство перед законом, справедливость и солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, сообщил сегодня в своём обращении губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.