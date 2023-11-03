«Уже 10 лет», — Джанабаева раскрыла партнера, с которым была еще до развода с Меладзе

Недавно СМИ заговорили о разводе Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Пара не признается, правда ли в их отношениях назрел разрыв или пресса напала на ложный след, однако, девушка на самом деле начала постить фото с любимым супругом гораздо реже.