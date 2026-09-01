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Татар-информ

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«Добрые игры», оценка за поведение, создание ИИ-агентов: новшества в образовании

«Добрые игры», оценка за поведение, создание ИИ-агентов: новшества в образовании

Сразу несколько новшеств появилось в наступившем 2026/2027 учебном году в системе образования. В детсадах вводят аналог «Разговоров о важном», а в школах – новый предмет и оценки за поведение.

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