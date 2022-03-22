Зарема Салихова: «Фол на Айртоне - это карточка цвета адского пламени!»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров красно-белых Зарема Салихова отреагировала на мнение главы РПЛ Ашота Хачатурянца по поводу фола защитника «Нижнего Новгорода» (1:1) Кирилла Гоцука на Айртоне в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.
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