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Руди Фернандес рассчитывает принять участие в рекордной 6-й Олимпиаде: «Поборюсь за место в сборной»

Ветеран сборной Испании и «Реала» Руди Фернандес заявил о том, что рассчитывает принять участие в шестых для себя Олимпийских играх, что стало бы рекордом.

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