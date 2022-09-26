«Красная Шапочка» собрала за выходные 47 млн рублей и стала лидером проката в России

Фильм «Красная Шапочка» стал лидером проката в России и СНГ, собрав 47 миллионов рублей за выходные. Кинокартина, режиссерами которой стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко, рассказала свою версию истории о Красной Шапочке.