Лолита рассказала, зачем впервые за долгое время позвонила Цекало

Лолита Милявская, которая 14 ноября 2023 года отметила свой 60-летний юбилей, призналась, что была вынуждена связаться со своим бывшим супругом по рабочему вопросу, который не могла решить без его одобрения.
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