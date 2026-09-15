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Ивановские новости

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В Ивановской области начался суд над мужчиной, скрывавшимся от правосудия 30 лет

58-летний житель Иванова обвиняется в убийстве знакомого, совершённом в 1996 году. Он больше 30 лет жил без паспорта и регистрации, пока его не задержали в Кохме.

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