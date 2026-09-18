«Подсветка» из космоса: 14 российских спутников навели иранские ракеты на базу США

Журналисты CNN провели расследование и обнаружили нечто, что в Пентагоне предпочли бы не афишировать.
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