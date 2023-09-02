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Магомед Кабардиев о своем поражении: «Никаких оправданий»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев выссказался о своем первом поражении в карьере от Александра Грозина: «Надо было работать лучше, что я могу сказать.

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