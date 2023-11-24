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Открылась регистрация на фестиваль IRONSTAR в Нижнем Новгороде. Он пройдет 3-4 августа 2024 года

Открылась регистрация на фестиваль IRONSTAR в Нижнем Новгороде. Он пройдет 3-4 августа 2024 года

24 ноября в 12:00 мск открылась регистрация на IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. Фестиваль пройдет 3-4 августа 2024 года.

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