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«У меня была простая идея: реализоваться как инженеру»

«У меня была простая идея: реализоваться как инженеру»

Как построить производство уникального сельхозоборудования, продажи которого растут трехзначными темпами, рассказал учредитель завода «Агроуспех» Роман ЭбелингФото предоставлено пресс-службой завода «Агроуспех» РОМАН ЭБЕЛИНГ: «МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ОТ КЛИЕНТОВ: “ЭТО ТА МАШИНА, О КОТОРОЙ Я МЕЧТАЛ”»читайте на monocle.

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