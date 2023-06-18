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Передняя часть стала грудой металла: появились кадры жесткого ДТП с легковушкой и самосвалом на КАД

Авария произошла на участке между Большим Обуховским мостом и Мурманским шоссе. Легковой автомобиль разбил переднюю часть кузова и багажник в столкновении с самосвалом на кольцевой автомобильной дороге (КАД).

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