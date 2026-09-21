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Мировое обозрение

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Центр массы Земли смещается вдвое меньше, чем считалось: ученые раскрыли причину ошибки спутников

Центр массы Земли смещается вдвое меньше, чем считалось: ученые раскрыли причину ошибки спутников

Двадцать лет в геофизике существовало расхождение, которое ставило под сомнение точность всей системы космических измерений Земли.

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