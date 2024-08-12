Анна Семенович насмешила своей жесткой диетой

В прошлом месяце Анна Семенович поделилась впечатляющими результатами своего похудения. Она рассказала, что ей был прописан российский аналог известного диабетического препарата, который помогает снизить аппетит.
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