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Алаудинов сообщил о зачистке села Мартыновка в Курской области от ВСУ

Алаудинов сообщил о зачистке села Мартыновка в Курской области от ВСУ

Российские военные зачистили село Мартыновка в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

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