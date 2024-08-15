Алаудинов сообщил о зачистке села Мартыновка в Курской области от ВСУ

Российские военные зачистили село Мартыновка в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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