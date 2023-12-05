«Помочь свекрам мне ничего не стоит, но не хочу соглашаться чисто из вредности!» – упрямится невестка

— Свекровь недавно в очередной раз жаловалась на зятя, – рассказывает тридцатишестилетняя Ангелина. – Не работает опять, шестой месяц уже пошел, с ребенком не занимается, за собой тарелку не вымоет, не говоря уж о большем.
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