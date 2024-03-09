Ольгу Бузову позвали замуж

Наверное, за Олю Бузову можно было бы порадоваться, но не все так однозначно. Предложение руки и сердца последовало во время записи программы «Это нормально?», а в качестве жениха выступил армянский блогер Меружан Мовсисян.
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