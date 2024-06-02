Режиссеру Глебу Панфилову - 90

В мае 2024 года, мог бы отпраздновать 90-летие народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России – кино- и театральный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов.