Режиссеру Глебу Панфилову - 90

В мае 2024 года, мог бы отпраздновать 90-летие народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России – кино- и театральный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов.
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