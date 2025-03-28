"Вот так вот плачу солдаты": 11-летня дочь бойца СВО отправилась за папой на передовую в Донбасс

Командир роты фронтовой разведки Николай Павлов с позывным "Перс" первое время был волонтёром и доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса, однако в какой-то момент решил подписать контракт с Минобороны и отправиться на защиту Родину.
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