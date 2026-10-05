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Суть Событий

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Автора "Масяни" заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии

Автора "Масяни" заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу в отношении создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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