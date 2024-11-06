Бронетехнику ВСУ накрыло «Ураганом» на Южно-Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ северо-западнее Угледара на Южно-Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России.
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