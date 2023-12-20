Крымчанин может отправиться в колонию из-за вырубки деревьев

Житель Бахчисарайского района Крыма может отправиться в колонию из-за незаконной вырубки деревьев. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, еще осенью 2019 года мужчина без разрешения вырубил 23 дерева разных пород в Верхореченском участковом лесничестве.