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MotoGP. Гран-при Индонезии. Фернандес выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Пилот команды «Трэкхаус» Рауль Фернандес взял поул в квалификации к Гран-при Индонезии. Вторую строчку занял Марко Беццекки из «Априлии», третьим стал Фабио ди Джанантонио из «ВР46».

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