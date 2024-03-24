Кодекс российского мусульманина

Просто посадить в поезда уроженцев Средней Азии и ...домой,ребятки,домой.Без обид.Приехали на заработки и устанавливают свои правила?

Неизвестно Неизвестно

Вероисповедание это таинство каждого человека не надо из этого делать проблемы, в светском государстве всё должны соблюдать светские правила поведения а в молильных домах быть мусульманином, христианином или буддистом, тогда не будет вражды