Рамзан Кадыров призывает: «Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».
Кодекс российского мусульманина
Комментарии
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л
лариса
Просто посадить в поезда уроженцев Средней Азии и ...домой,ребятки,домой.Без обид.Приехали на заработки и устанавливают свои правила?
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14 час.
Александр Ткаченко
Мысли дельные. Кто только будет это делать?
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
Вероисповедание это таинство каждого человека не надо из этого делать проблемы, в светском государстве всё должны соблюдать светские правила поведения а в молильных домах быть мусульманином, христианином или буддистом, тогда не будет вражды
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12 час.
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