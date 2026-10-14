Минобороны России сообщило об освобождении 142 зданий в Доброполье за сутки ведения боевых действий. Это сделали штурмовые группы 51-й гвардейской общевойсковой армии, а также бойцы морской пехоты.
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