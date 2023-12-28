В Амурской области Полицейский Дед Мороз поздравил ребят из Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток»

Сотрудники УМВД России по Амурской области и члены Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили с предстоящими праздниками воспитанников Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток».