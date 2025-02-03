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Сосед Саркисяна: его охрана проверяла диваны и урны в ЖК «Алые паруса» спецприборами

Сосед Саркисяна: его охрана проверяла диваны и урны в ЖК «Алые паруса» спецприборами

Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян, который, по предварительным данным, и стал целью покушения в ЖК «Алые паруса», перед взрывом спустился в холл и направлялся на парковку.

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