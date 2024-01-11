Скип Бэйлесc: «С тех пор как Лил Уэйн раскритиковал Энтони Дэвиса, тот стал показывать баскетбол уровня Топ-5 НБА»

«Мы очень и очень много критиковали Энтони Дэвиса на этом шоу. Лил Уэйн, один из самых светлых людей на земле и один из самых сообразительных спортивных болельщиков, которых я знаю, был расчетлив и решил разжечь новый огонь в Энтони, и я полагаю, что ему это удалось.