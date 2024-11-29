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Тульские новости

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Судебные споры о дроблении бизнеса превысили 10% в 2024 году

Судебные споры о дроблении бизнеса превысили 10% в 2024 году

Доля судебных споров, касающихся дробления бизнеса, в общем количестве превысила 10%. Данные озвучил старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис в рамках семинара, прошедшего в Туле при поддержке ТРО «Деловая Россия».

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