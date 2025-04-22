Ольга Павлова: «Нельзя допускать обезличивания наших территорий»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» Член общественной палаты РФ, член Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова в разговоре с «Татар-информ» отметила важность заявления на форуме «Малая Родина – сила России» Президента России Владимира Путина о необходимости увековечения памяти героев СВО.