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Румынию обеспокоили «претензии» президента Венгрии на граждан других государств

Румынию обеспокоили «претензии» президента Венгрии на граждан других государств

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru.  Ссылка на Дзен Лев Добрый Президент Венгрии Каталин Новак должна объясниться за высказывания о том, что она представляет всех венгров, вне зависимости от того, где они живут.

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