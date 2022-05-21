Румынию обеспокоили «претензии» президента Венгрии на граждан других государств

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru. Ссылка на Дзен Лев Добрый Президент Венгрии Каталин Новак должна объясниться за высказывания о том, что она представляет всех венгров, вне зависимости от того, где они живут.