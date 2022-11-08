Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Ростовской области пресекли попытку сбыта наркотиков

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Отдела № 1 Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области, задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
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