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Тимура Иванова хотят "отмазать": Коррупционер отправится "отдыхать" не в Мордовию, а на Лазурный Берег

Тимура Иванова хотят "отмазать": Коррупционер отправится "отдыхать" не в Мордовию, а на Лазурный Берег

Фото: телеграм-канал Минобороны России Сегодня 14K прочитали Заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

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Комментарии
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инна ВОТЯКОВА
Пусть &quot;отмазывают&quot;, только прежде  конфисковать все, что он и его семья ( и разведенка) имеют на наворованные деньги, и еще НЕОБХОДИМО &quot;почистить &quot;его головушку: лишить его памяти на военные секреты. Это уже вопрос к медицине.
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18 час.
Сергей Жижченко
Прежде, чем комментировать, всегда полезно посмотреть, кто писал и кто платил.
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17 час.

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