Тимура Иванова хотят "отмазать": Коррупционер отправится "отдыхать" не в Мордовию, а на Лазурный Берег

инна ВОТЯКОВА

Пусть "отмазывают", только прежде конфисковать все, что он и его семья ( и разведенка) имеют на наворованные деньги, и еще НЕОБХОДИМО "почистить "его головушку: лишить его памяти на военные секреты. Это уже вопрос к медицине.