Российский автозавод перевел на электротягу старые «Жигули»: цена

На выставке Kazan Truck Expo на стенде калининградского «Автотора» показали необычные экспонаты. На заводе превратили в электрокары три модели: грузовичок Hyundai HD78, бизнес-седан Kia Magentis и советский ВАЗ-2101.
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