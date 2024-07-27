От подписчика ✍️ "Хочу поздравить с профессиональным праздником - днём торговли, продавцов магазина "У Оксаны" и пожелать им здоровья ⚕️, терпения 🙏 удачи во всём.
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От подписчика ✍️ "Хочу поздравить с профессиональным праздником - днём торговли, продавцов магазина "У Оксаны" и пожелать им здоровья ⚕️, терпения 🙏 удачи во всём.