Олег Гаас о жене Маргарите, их двухлетнем сыне и шоу «Погоня»

6 сентября в 21:00 на ТНТ выходят финальные выпуски 2-го сезона «Погоня». Это спортивное шоу, в котором звезды российского шоу-бизнеса играют в догонялки, выполняя различные испытания.
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