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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Черчесов: «Краснодару» сложно упустить 4 очка преимущества за три тура, еще сложнее «Зениту» их наверстать. Но в футболе все бывает»

Станислав Черчесов: «Краснодару» сложно упустить 4 очка преимущества за три тура, еще сложнее «Зениту» их наверстать. Но в футболе все бывает»

За три тура до завершения чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар» – 61 балл. «Зенит» (57) занимает второе место, ЦСКА (52) – третье.

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