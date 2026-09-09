Хроники креативных решений. Это вам не Ваньку валять

Символ России Вот какой я увидела Инну на выставочных постерах, такой она и пришла в редакцию — в красном кокошнике, с синими косами и белозубой улыбкой.
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