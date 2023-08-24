Суть Событий

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Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.

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