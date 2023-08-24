Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Суть Событий

Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.