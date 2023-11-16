Суд приговорил к 8 годам экс-замминистра энергетики Милова за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова за публичное распространение ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ.
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