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Закон и Порядок

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Бусинка к бусинке, копеечка к копеечке

Бусинка к бусинке, копеечка к копеечке

Искренне поражаюсь умению людей делать деньги буквально из ничего. Например, на такой, казалось бы, банальной операции вроде сортировки по размерам.

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